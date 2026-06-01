Fête de la Musique au Café du Soleil Le Café du Soleil Eyragues dimanche 21 juin 2026.

Eyragues

Fête de la Musique au Café du Soleil

Dimanche 21 juin 2026 à partir de 19h30. Le Café du Soleil 144 Avenue Henri Barbusse Eyragues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la Musique au Café du Soleil !

Fête de la Musique au Café du Soleil !

Le début de l’été approche et la Fête de la Musique s’installe chez nous ! On vous donne rendez-vous le dimanche 21 juin dès 19h30 pour passer une superbe soirée ensemble sous le signe de la convivialité et des bonnes ondes.



Pour l’occasion, nous avons le plaisir d’accueillir LOKITO en live pour assurer l’ambiance musicale de la soirée !



Au programme sur notre terrasse

Nouvelle carte & Restauration Venez découvrir nos toutes nouvelles propositions et nos plats à partager.

Tapas gourmands Parfaits pour accompagner l’apéro et grignoter entre amis.

Cocktails maison Frais, colorés et préparés avec amour pour célébrer l’été comme il se doit.



Les places en terrasse risquent de s’arracher rapidement, alors un petit conseil n’attendez pas le dernier moment pour réserver votre table ! .

Le Café du Soleil 144 Avenue Henri Barbusse Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 80 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Music Festival at the Café du Soleil!

L’événement Fête de la Musique au Café du Soleil Eyragues a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence