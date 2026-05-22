Fête de la Musique au Domaine Saône-Valley ! Restaurant L’ÉVASION au Domaine Saône-Valley Traves

Traves

Fête de la Musique au Domaine Saône-Valley !

Restaurant L’ÉVASION au Domaine Saône-Valley 2 BIS RUE DE LA POTERNE Traves Haute-Saône

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

SOIREE CONCERT Jerry Yell

Dimanche 21 juin à partir de 19h00 à TRAVES

Jerry Yell sera avec nous ! Rock des années 60 à 80 revisités, ambiance garantie !

> Sur la terrasse du Restaurant L’EVASION

Planches de charcuteries et fromages, frites maison et ptit dessert maison

> 20€ par personne

> ? Repas uniquement sur réservation

> Buvette ouverte sur place

Pensez à réserver dès maintenant pour garantir votre place !

+33 7 49 16 85 62

2 bis Rue de la Poterne à Traves .

Restaurant L’ÉVASION au Domaine Saône-Valley 2 BIS RUE DE LA POTERNE Traves 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 16 85 62 saonevalley@gmail.com

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English : Fête de la Musique au Domaine Saône-Valley !

L’événement Fête de la Musique au Domaine Saône-Valley ! Traves a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE