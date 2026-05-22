Fête de la Musique au Domaine Saône-Valley ! Restaurant L’ÉVASION au Domaine Saône-Valley Traves
Fête de la Musique au Domaine Saône-Valley ! Restaurant L’ÉVASION au Domaine Saône-Valley Traves dimanche 21 juin 2026.
Traves
Fête de la Musique au Domaine Saône-Valley !
Restaurant L’ÉVASION au Domaine Saône-Valley 2 BIS RUE DE LA POTERNE Traves Haute-Saône
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
SOIREE CONCERT Jerry Yell
Dimanche 21 juin à partir de 19h00 à TRAVES
Jerry Yell sera avec nous ! Rock des années 60 à 80 revisités, ambiance garantie !
> Sur la terrasse du Restaurant L’EVASION
Planches de charcuteries et fromages, frites maison et ptit dessert maison
> 20€ par personne
> ? Repas uniquement sur réservation
> Buvette ouverte sur place
Pensez à réserver dès maintenant pour garantir votre place !
+33 7 49 16 85 62
2 bis Rue de la Poterne à Traves .
Restaurant L’ÉVASION au Domaine Saône-Valley 2 BIS RUE DE LA POTERNE Traves 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 16 85 62 saonevalley@gmail.com
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English : Fête de la Musique au Domaine Saône-Valley !
L’événement Fête de la Musique au Domaine Saône-Valley ! Traves a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE
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