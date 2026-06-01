Fête de la musique au Moulleau Arcachon
Fête de la musique au Moulleau Arcachon dimanche 21 juin 2026.
Arcachon
Fête de la musique au Moulleau
Kiosque Le Moulleau Arcachon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21 20:00:00
Date(s) :
2026-06-21
De 15h à 17h Groupe vocal d’automne ensoleillé
De 18h à 20h Gospel Harmony .
Kiosque Le Moulleau Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la musique au Moulleau
L’événement Fête de la musique au Moulleau Arcachon a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Arcachon
À voir aussi à Arcachon (Gironde)
- Cérémonie 86ème Anniversaire de l’appel du General de Gaulle Parc Mauresque Arcachon 18 juin 2026
- AKUPANA 2026 : UN ÉTÉ MUSICAL ENGAGÉ ET UN FESTIVAL QUI GRANDIT ! Bassin d’Arcachon Arcachon 19 juin 2026
- Déballage des commerçants Arcachon 19 juin 2026
- Vente aux enchères caritatives vins, champagne et spiritueux Palais des Congrès Arcachon 20 juin 2026