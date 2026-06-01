Fête de la musique au Moulleau Arcachon dimanche 21 juin 2026.

Arcachon

Fête de la musique au Moulleau

Kiosque Le Moulleau Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21 20:00:00

Date(s) :

2026-06-21

De 15h à 17h Groupe vocal d’automne ensoleillé

De 18h à 20h Gospel Harmony .

Kiosque Le Moulleau Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97

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English : Fête de la musique au Moulleau

L’événement Fête de la musique au Moulleau Arcachon a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Arcachon