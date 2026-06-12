Fête de la musique au Quai 21 Quai 21 Montignac-Lascaux
Fête de la musique au Quai 21 Quai 21 Montignac-Lascaux dimanche 21 juin 2026.
Montignac-Lascaux
Fête de la musique au Quai 21
Quai 21 21 Quai Mérilhou Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 20:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
20h30. Ambiance old skool garantie avec DJ Tonytone aux platines. Reggae, Jamaican music, rocksteady & bien plus encore. Entrée libre
Ambiance old skool garantie avec DJ Tonytone aux platines.
Reggae, Jamaican music, rocksteady & bien plus encore… des bonnes vibes tout au long de la soirée.
À partir de 20h30 jusqu’au bout de la nuit.
Terrasse, musique & bonne humeur au rendez-vous. .
Quai 21 21 Quai Mérilhou Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 42 04 96
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English : Fête de la musique au Quai 21
20h30. Old skool atmosphere guaranteed with DJ Tonytone on the decks. Reggae, Jamaican music, rocksteady & much more. Free admission
L’événement Fête de la musique au Quai 21 Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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