Fête de la musique au Rade de la Méduse place Amiral Dupont Rochefort
Fête de la musique au Rade de la Méduse place Amiral Dupont Rochefort dimanche 21 juin 2026.
Rochefort
Fête de la musique au Rade de la Méduse
place Amiral Dupont Le Rade de la Méduse Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Une grande soirée placée sous le signe du partage avec les artistes de Live&Lesson, la chorale As de Chœur et le groupe Shake. Un cocktail festif mêlant chant, cuivres et rythmes entraînants autour d’un répertoire soul, funk et groove.
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place Amiral Dupont Le Rade de la Méduse Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@les-meduses.com
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English : Music Festival at the Rade de la Méduse
A wonderful evening dedicated to sharing, featuring the artists from Live&Lesson, the As de Ch?ur choir, and the band Shake. A festive mix of vocals, brass, and catchy rhythms, featuring a repertoire of soul, funk, and groove.
L’événement Fête de la musique au Rade de la Méduse Rochefort a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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