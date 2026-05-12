Aumelas

FÊTE DE LA MUSIQUE AUMELAS

Aumelas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Rendez-vous le samedi 6 juin à Aumelas, à l’aire de la Grande Rompude, pour une fête de la musique joyeuse, conviviale et généreuse, comme on les aime.

Les enfants, et pas seulement, pourront aussi profiter des jeux en bois tout au long de la soirée.

Sur place buvette et petite restauration.

Une soirée pour se retrouver, écouter, rire, danser, et célébrer ensemble la musique et l’été à venir.

Rendez-vous le samedi 6 juin à Aumelas, à l’aire de la Grande Rompude, pour une fête de la musique joyeuse, conviviale et généreuse, comme on les aime.

La soirée s’ouvrira avec une scène ouverte musiciennes, musiciens, chanteuses, chanteurs, jeunes talents du coin, vous êtes les bienvenu·es. Solo, duo, trio, une chanson, un morceau tout peut arriver. Alors, si vous avez envie de monter sur scène, c’est le moment.

Cette année, nous avons le plaisir de retrouver les Ka-Yet, nos chanteuses très locales, accompagnées au piano par celui qui porte cette aventure musicale. Après une première apparition l’an dernier, les voilà cette fois à l’affiche.

Tout le monde est fan des Lambdas, nos jeunes étoiles pop qu’on a le bonheur de retrouver à chaque fête de la musique, et de voir évoluer d’année en année.

Nous accueillerons aussi les Flying Bananas, groupe de rock qui promet quelques belles surprises pour cette édition. On murmure que la chanteuse pourrait bien vous étonner…

Et pour finir, Los Canallas Sentimentales un groupe aux accents latins et flamenquito, traversé d’influences rock, brésiliennes et afro-cubaines. De la rumba, de la chaleur, de l’élan largement de quoi entrer dans la danse.

Les petits clowns, désormais incontournables, seront eux aussi de la fête, pour ajouter leur grain de folie et de fantaisie à cette soirée pleine de surprises.

Les enfants, et pas seulement eux, pourront aussi profiter des jeux en bois tout au long de la soirée.

Sur place buvette et petite restauration (hot dogs, pizzas…), ainsi que les poke bowls de Vanessa, à réserver à l’avance (12 €).

Et bien sûr, pique-nique possible sur place pour celles et ceux qui préfèrent apporter leur repas.

Une soirée pour se retrouver, écouter, rire, danser, et célébrer ensemble la musique et l’été à venir. .

Aumelas 34230 Hérault Occitanie +33 6 12 44 60 51 cacestfait.aumelas@gmail.com

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English :

Join us for a joyous and convivial music festival… and rock’n roll!

Clowns, local bands, an open stage, wooden games, a refreshment bar, food on the premises? and above all, live music all night long with AOC on Stage, Lambdas and The Pottery Club.

An evening to meet, dance, laugh and celebrate music and summer together.

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE AUMELAS Aumelas a été mis à jour le 2026-05-12 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT