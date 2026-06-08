FETE DE LA MUSIQUE AUX MUSÉE DES AUGUSTINS MUSÉE DES AUGUSTINS Toulouse dimanche 21 juin 2026.

Toulouse

FETE DE LA MUSIQUE AUX MUSÉE DES AUGUSTINS

MUSÉE DES AUGUSTINS 21 Rue de Metz Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Venez célébrer la Fête de la Musique au Musée des Augustins.

Toute l’après-midi, le musée des Augustins vous propose une pause musicale

– 14h Dans le grand cloître, saxo, piano vibraphone et guitare jouent autour de l’eau.

– 16h découvrez la musique du 17ème siècle en écho au Joueur de Luth de N. Tournier dans le salon vert

– 17h un quatuor vocal rejoue les musiques de films Disney au milieu des châpiteaux de la sirène et des barques dans la salle romane.

Bonne soirée !

Retrouvez l’intégralité du programme de la Fête de la Musique sur le site officiel du gouvernement. .

MUSÉE DES AUGUSTINS 21 Rue de Metz Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 21 82 augustins@mairie-toulouse.fr

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English :

Come and celebrate the Fête de la Musique at the Musée des Augustins.

L’événement FETE DE LA MUSIQUE AUX MUSÉE DES AUGUSTINS Toulouse a été mis à jour le 2026-06-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE