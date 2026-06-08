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FETE DE LA MUSIQUE AUX MUSÉE DES AUGUSTINS MUSÉE DES AUGUSTINS Toulouse

FETE DE LA MUSIQUE AUX MUSÉE DES AUGUSTINS MUSÉE DES AUGUSTINS Toulouse dimanche 21 juin 2026.

Lieu : MUSÉE DES AUGUSTINS

Adresse : 21 Rue de Metz

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Toulouse

FETE DE LA MUSIQUE AUX MUSÉE DES AUGUSTINS

MUSÉE DES AUGUSTINS 21 Rue de Metz Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Venez célébrer la Fête de la Musique au Musée des Augustins.
Toute l’après-midi, le musée des Augustins vous propose une pause musicale
– 14h Dans le grand cloître, saxo, piano vibraphone et guitare jouent autour de l’eau.
– 16h découvrez la musique du 17ème siècle en écho au Joueur de Luth de N. Tournier dans le salon vert
– 17h un quatuor vocal rejoue les musiques de films Disney au milieu des châpiteaux de la sirène et des barques dans la salle romane.

Bonne soirée !

Retrouvez l’intégralité du programme de la Fête de la Musique sur le site officiel du gouvernement.   .

MUSÉE DES AUGUSTINS 21 Rue de Metz Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 21 82  augustins@mairie-toulouse.fr

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English :

Come and celebrate the Fête de la Musique at the Musée des Augustins.

L’événement FETE DE LA MUSIQUE AUX MUSÉE DES AUGUSTINS Toulouse a été mis à jour le 2026-06-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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