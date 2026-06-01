FÊTE DE LA MUSIQUE AVEC LE GROUPE RYTH’MEN’SOUL Valras-Plage
FÊTE DE LA MUSIQUE AVEC LE GROUPE RYTH’MEN’SOUL Valras-Plage dimanche 21 juin 2026.
Valras-Plage
FÊTE DE LA MUSIQUE AVEC LE GROUPE RYTH’MEN’SOUL
Esplanade Emile Turco Valras-Plage Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Groupe de soul et rhythm & blues, il revisite les grands classiques afro-américains avec des arrangements originaux et des touches funk pour un concert festif et dansant
Groupe de soul et de rhythm & blues réunissant des musiciens et chanteurs passionnés, il revisite les grands classiques afro-américains avec des arrangements originaux et des influences funk. Sur scène, il offre des concerts festifs et entraînants, où le public est invité à chanter, danser et partager l’énergie du spectacle. .
Esplanade Emile Turco Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 06 mairie@ville-valras-plage.fr
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English : FÊTE DE LA MUSIQUE AVEC LE GROUPE RYTH’MEN’SOUL
A soul and rhythm & blues band, they revisit the great Afro-American classics with original arrangements and funk touches for a festive, danceable concert
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE AVEC LE GROUPE RYTH’MEN’SOUL Valras-Plage a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 ADT34
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