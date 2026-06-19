Fête de la Musique avec Red Cardell, Mago et Tekmao Guipry-Messac
Fête de la Musique avec Red Cardell, Mago et Tekmao Guipry-Messac vendredi 19 juin 2026.
Guipry-Messac
Fête de la Musique avec Red Cardell, Mago et Tekmao
Centre Bourg Maure de Bretagne Guipry-Messac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-20 02:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Vendredi 19 juin, Centre Bourg de Maure de Bretagne
C’est la Fête de La Musique à Maure de Bretagne, c’est gratuit !
Avec Trois groupes phares de notre Bretagne
– Red Cardell
– Mago
– Tekmao
– Plus une scène avec nos artistes locaux
Bar et restauration sur place
Red Cardell
Nos Pogues Bretons !
C’est deux mille concerts dans toute l’Europe et l’Amérique du Nord Festival des Vieilles Charrues, Eurockéennes, Les Francofolies de La Rochelle, Printemps de Bourges, Festival du Bout du Monde, Festival Interceltique de Lorient, Le Zénith Nantes Métropole et Paris-Bercy Arena… Ils ont également joué en Ukraine, Finlande, Allemagne, Belgique, Suisse, Espagne, Italie, Chypre, États-Unis, Canada, Australie…
RED CARDELL
Mago
Chanson festive !!
Vous aimez Tryo, vous aimerez Mago !
MAGO
Tekmao
De la Techno Trad
TekMao, c’est un mélange de genres de musiques festives. D’un côté, la musique traditionnelle bretonne que l’on peut retrouver en Fest- Noz où la danse a une place naturellement prépondérante. De l’autre, la Techno, musique actuelle liée à la fête qu’ils ont rencontrée durant leurs années étudiantes.
TEKMAO
On se dit au 19 juin pour une grande soirée de musique.
Venez en famille, avec vos amis (ies).
Belle journée .
Centre Bourg Maure de Bretagne Guipry-Messac 35330 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 79 43 51 83
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English :
L’événement Fête de la Musique avec Red Cardell, Mago et Tekmao Guipry-Messac a été mis à jour le 2026-06-11 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté
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