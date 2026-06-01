Fête de la Peinture avec Couleurs de Bretagne Guipry-Messac
Fête de la Peinture avec Couleurs de Bretagne Guipry-Messac dimanche 21 juin 2026.
Guipry-Messac
Fête de la Peinture avec Couleurs de Bretagne
27 Quai des Bateliers Guipry-Messac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Participez à un concours de peinture ouvert à tous organisé par l’association Couleurs de Bretagne qui prône la promotion du patrimoine breton par le dessin et la peinture. La participation à ces concours est libre et gratuite.
A Guipry-Messac, le concours prendra lieu sur l’île de la Minoterie et sera agrémenté de plein de surprises grâce à l’association Grain de sel !
L’inscription se fait le même jour que les concours, entre 8h30 et 12h, sur le lieu de rencontre de la commune concernée. N’hésitez pas ! Venez peindre la Bretagne et tentez de remporter des prix et des récompenses!
Allez faire un tour sur le site officiel pour voir les modalités de participation et le règlement! .
27 Quai des Bateliers Guipry-Messac 35480 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Fête de la Peinture avec Couleurs de Bretagne Guipry-Messac a été mis à jour le 2026-06-01 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté
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