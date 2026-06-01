Guipry-Messac

Fête de la Peinture avec Couleurs de Bretagne

27 Quai des Bateliers Guipry-Messac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Participez à un concours de peinture ouvert à tous organisé par l’association Couleurs de Bretagne qui prône la promotion du patrimoine breton par le dessin et la peinture. La participation à ces concours est libre et gratuite.

A Guipry-Messac, le concours prendra lieu sur l’île de la Minoterie et sera agrémenté de plein de surprises grâce à l’association Grain de sel !

L’inscription se fait le même jour que les concours, entre 8h30 et 12h, sur le lieu de rencontre de la commune concernée. N’hésitez pas ! Venez peindre la Bretagne et tentez de remporter des prix et des récompenses!

Allez faire un tour sur le site officiel pour voir les modalités de participation et le règlement! .

27 Quai des Bateliers Guipry-Messac 35480 Ille-et-Vilaine Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de la Peinture avec Couleurs de Bretagne Guipry-Messac a été mis à jour le 2026-06-01 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté