Fête de la musique Quai Cyrano Bergerac

Bergerac

Fête de la musique

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 12:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Au programme pour bien démarrer l’été

• 12h30 14h Louise D

• 19h 22h Banda In Vino Veritas

Gratuit • Sans réservation .

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Bergerac a été mis à jour le 2026-05-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides