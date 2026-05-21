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Fête de la musique Quai Cyrano Bergerac

Fête de la musique Quai Cyrano Bergerac

Fête de la musique Quai Cyrano Bergerac dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Quai Cyrano

Adresse : 1 Rue des Récollets

Ville : 24100 Bergerac

Département : Dordogne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 12:30:00

Tarif :

Bergerac

Fête de la musique

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 12:30:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Au programme pour bien démarrer l’été
• 12h30 14h Louise D
• 19h 22h Banda In Vino Veritas

Gratuit • Sans réservation   .

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11 

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Bergerac a été mis à jour le 2026-05-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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