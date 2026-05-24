La Traverse | Fête de la musique La Traverse Bergerac
La Traverse | Fête de la musique La Traverse Bergerac dimanche 21 juin 2026.
Bergerac
La Traverse | Fête de la musique
La Traverse 2 Rue Jean Nicot Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Le 21 juin, La Traverse à Bergerac célèbre la Fête de la Musique dans ses deux cours extérieures avec une soirée festive et ouverte à tous.
De 18h à 21h, deux scènes ouvertes seront mises à disposition des artistes souhaitant se produire sur scène (matériel non fourni).
À partir de 21h et jusqu’à 2h du matin, l’Anamorphose Festival prendra le relais avec une programmation de 5 DJ aux univers électro variés Electro Swing, Trance Progressive, Psytrance et bien d’autres styles pour faire danser tous les publics.
Entrée gratuite.
Renseignements contact@latraverse-bergerac.fr .
La Traverse 2 Rue Jean Nicot Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@latraverse-bergerac.fr
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English :
L’événement La Traverse | Fête de la musique Bergerac a été mis à jour le 2026-05-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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