La Traverse | Fête de la musique La Traverse Bergerac

Bergerac

La Traverse | Fête de la musique

La Traverse 2 Rue Jean Nicot Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Le 21 juin, La Traverse à Bergerac célèbre la Fête de la Musique dans ses deux cours extérieures avec une soirée festive et ouverte à tous.

De 18h à 21h, deux scènes ouvertes seront mises à disposition des artistes souhaitant se produire sur scène (matériel non fourni).

À partir de 21h et jusqu’à 2h du matin, l’Anamorphose Festival prendra le relais avec une programmation de 5 DJ aux univers électro variés Electro Swing, Trance Progressive, Psytrance et bien d’autres styles pour faire danser tous les publics.

Entrée gratuite.

Renseignements contact@latraverse-bergerac.fr .

La Traverse 2 Rue Jean Nicot Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@latraverse-bergerac.fr

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English :

L’événement La Traverse | Fête de la musique Bergerac a été mis à jour le 2026-05-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides