Bergerac

Championnat National de gymnastique F/F1

Piquecailloux Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-19

Venez profiter de trois jours consacrés au Championnat National de gymnastique F/F1, avec au programme

• Vendredi accueil des associations de 16h à 22h à l’Espace Étincelle

• Samedi compétitions de 7h à 21h à l’Espace Étincelle et au hall Raoul Géraud

• Dimanche défilé et palmarès au stade Gaston Simounet de 9h à 12h

Une buvette et un espace snacking seront disponibles sur place, ainsi que des stands de vente de vêtements et de justaucorps. .

Piquecailloux Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 42 52 87 ff1bergerac2026@gmail.com

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English : Championnat National de gymnastique F/F1

L’événement Championnat National de gymnastique F/F1 Bergerac a été mis à jour le 2026-05-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides