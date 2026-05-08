Championnat National de gymnastique F/F1 Bergerac
Championnat National de gymnastique F/F1 Bergerac vendredi 19 juin 2026.
Bergerac
Championnat National de gymnastique F/F1
Piquecailloux Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-19
Venez profiter de trois jours consacrés au Championnat National de gymnastique F/F1, avec au programme
• Vendredi accueil des associations de 16h à 22h à l’Espace Étincelle
• Samedi compétitions de 7h à 21h à l’Espace Étincelle et au hall Raoul Géraud
• Dimanche défilé et palmarès au stade Gaston Simounet de 9h à 12h
Une buvette et un espace snacking seront disponibles sur place, ainsi que des stands de vente de vêtements et de justaucorps. .
Piquecailloux Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 42 52 87 ff1bergerac2026@gmail.com
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English : Championnat National de gymnastique F/F1
L’événement Championnat National de gymnastique F/F1 Bergerac a été mis à jour le 2026-05-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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