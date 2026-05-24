Exposition | La Traverse La Traverse Bergerac
Exposition | La Traverse La Traverse Bergerac vendredi 19 juin 2026.
Bergerac
Exposition | La Traverse
La Traverse 2 Rue Jean Nicot Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-19
Du 19 au 26 juin, venez découvrir l’exposition organisée dans l’amphithéâtre de La Traverse à Bergerac autour du thème de la biodiversité.
Le vernissage aura lieu le vendredi 19 juin à 18h, en présence de l’invitée d’honneur, Catherine Bernier, suivi d’une rencontre-débat ouverte au public.
Cette exposition réunira les œuvres des artistes de l’ALEP, des jeunes du GEM Le Tremplin, ainsi qu’une fresque réalisée par les adolescents de l’hôpital de jour avec Les Arts à Souhait. Des photos posters issues de l’atelier photo numérique de l’ALEP seront également présentées.
Entrée gratuite.
Renseignements contact@latraverse-bergerac.fr .
La Traverse 2 Rue Jean Nicot Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@latraverse-bergerac.fr
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English :
L’événement Exposition | La Traverse Bergerac a été mis à jour le 2026-05-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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