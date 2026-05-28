Braderie des bibliothèques de la CAB Place Bellegarde Bergerac

Bergerac

Braderie des bibliothèques de la CAB

Place Bellegarde Espace Bellegarde Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:30:00

fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Braderie des bibliothèques du réseau de la CAB vente de livres, magazines, CD… adulte et jeunesse !

La ludothèque sera fermée ce jour-là et il n’y aura pas d’emprunts de documents à la médiathèque de Bergerac. .

Place Bellegarde Espace Bellegarde Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 67 66

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English : Braderie des bibliothèques de la CAB

L’événement Braderie des bibliothèques de la CAB Bergerac a été mis à jour le 2026-05-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides