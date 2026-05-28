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Braderie des bibliothèques de la CAB Place Bellegarde Bergerac

Braderie des bibliothèques de la CAB Place Bellegarde Bergerac

Braderie des bibliothèques de la CAB Place Bellegarde Bergerac samedi 20 juin 2026.

Lieu : Place Bellegarde

Adresse : Espace Bellegarde

Ville : 24100 Bergerac

Département : Dordogne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Bergerac

Braderie des bibliothèques de la CAB

Place Bellegarde Espace Bellegarde Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:30:00
fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Braderie des bibliothèques du réseau de la CAB vente de livres, magazines, CD… adulte et jeunesse !

La ludothèque sera fermée ce jour-là et il n’y aura pas d’emprunts de documents à la médiathèque de Bergerac.   .

Place Bellegarde Espace Bellegarde Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 67 66 

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English : Braderie des bibliothèques de la CAB

L’événement Braderie des bibliothèques de la CAB Bergerac a été mis à jour le 2026-05-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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