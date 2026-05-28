Braderie des bibliothèques de la CAB Place Bellegarde Bergerac
Braderie des bibliothèques de la CAB Place Bellegarde Bergerac samedi 20 juin 2026.
Bergerac
Braderie des bibliothèques de la CAB
Place Bellegarde Espace Bellegarde Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:30:00
fin : 2026-06-20 17:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Braderie des bibliothèques du réseau de la CAB vente de livres, magazines, CD… adulte et jeunesse !
La ludothèque sera fermée ce jour-là et il n’y aura pas d’emprunts de documents à la médiathèque de Bergerac. .
Place Bellegarde Espace Bellegarde Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 67 66
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English : Braderie des bibliothèques de la CAB
L’événement Braderie des bibliothèques de la CAB Bergerac a été mis à jour le 2026-05-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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