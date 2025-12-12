Fête de la musique Bischwihr
Fête de la musique Bischwihr vendredi 19 juin 2026.
Fête de la musique
69 Grand rue Bischwihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19 23:59:00
Date(s) :
2026-06-19
Animation musicale par l’Orchestre Peter’s band de Bischwihr petite restauration
A partir de 19 heures, petites restaurations ( TF Saucisses Crêpes etc…) Animation musicale par l'Orchestre Peter's band de Bischwihr.
69 Grand rue Bischwihr 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 6 40 46 90 58 mergel.benoit@gmail.com
English :
Musical entertainment by the Peter’s band from Bischwihr snack bar
