Fête de la musique Bischwihr vendredi 19 juin 2026.

69 Grand rue Bischwihr Haut-Rhin

Début : Vendredi 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19 23:59:00

Animation musicale par l’Orchestre Peter’s band de Bischwihr petite restauration
A partir de 19 heures, petites restaurations ( TF Saucisses Crêpes etc…) Animation musicale par l’Orchestre Peter’s band de Bischwihr. 0  .

69 Grand rue Bischwihr 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 6 40 46 90 58  mergel.benoit@gmail.com

Musical entertainment by the Peter’s band from Bischwihr snack bar

