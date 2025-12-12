Feu de la St-Jean Bischwihr
Feu de la St-Jean Bischwihr samedi 13 juin 2026.
Feu de la St-Jean
Chemin de Kaysersberg Bischwihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13 23:59:00
Date(s) :
2026-06-13
Animation par un DJ toute la soirée Petite restauration Feu d’artifice et embrasement du bûcher à 23h
Petite restauration ( Tartes flambées, frites, saucisses, crêpes, buvettes etc ) à partir de 19h animation par un DJ toute la soirée.
Feu d’artifice et embrasement du bûcher à 23 h.
. .
Chemin de Kaysersberg Bischwihr 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 6 40 46 90 58 mergel.benoit@gmail.com
English :
DJ entertainment all evening Light refreshments Fireworks and bonfire at 11 p.m
L’événement Feu de la St-Jean Bischwihr a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de tourisme de Colmar