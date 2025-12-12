Soirée guinguette Bischwihr

Soirée guinguette

69 grand rue Bischwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Samedi 2026-05-30 19:00:00

2026-05-30 23:59:00

Date(s) :

2026-05-30

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Bischwihr vous propose une soirée conviviale à thème (thème 2026 à venir) et un Bal des Pompiers au cœur du village.

69 grand rue Bischwihr 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 40 83 contact@bischwihr.fr

English :

The Amicale des Sapeurs-Pompiers de Bischwihr (Bischwihr Fire Brigade Association) invites you to a convivial theme evening (theme 2026 to be announced) and a Bal des Pompiers (Fire Brigade Ball) in the heart of the village.

