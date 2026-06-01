FÊTE DE LA MUSIQUE Canohès
FÊTE DE LA MUSIQUE Canohès dimanche 21 juin 2026.
Canohès
FÊTE DE LA MUSIQUE
Place Jean Ferrat Canohès Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Rendez-vous le 21 juin à Canohès pour lancer l’été en musique !
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Place Jean Ferrat Canohès 66680 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 54 77 03
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English :
See you on June 21 in Canoh to kick off the summer with music!
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Canohès a été mis à jour le 2026-06-15 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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