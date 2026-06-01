FÊTE DE LA MUSIQUE CAROUGE, Autre lieu, Genève

FÊTE DE LA MUSIQUE CAROUGE Vendredi 19 juin, 17h00 Autre lieu

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T17:00:00+02:00 – 2026-06-20T04:30:00+02:00

Fin : 2026-06-19T17:00:00+02:00 – 2026-06-20T04:30:00+02:00

Fête de la Musique · Carouge · 18, 19 et 20 juin 2026 !

Du 18 au 20 juin, Carouge se met au diapason pour accueillir la Fête de la musique. Dans un esprit créatif, festif et convivial, une série de concerts tout public font vibrer la commune durant 3 jours… Il y en a pour tous les âges et tous les goûts ! L’occasion de découvrir une programmation généreuse et chatoyante.

Entrée libre, sans inscription.

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Vendredi 19 juin 2026

Scène RUE VAUTIER :

17h – Projet Wipeout : Dégustatif

18h – Madame Skedja : Libre-éclectic

19h – Lou Mey : Pop électro

20h – Louv : Rap alternatif, électro

21h – Alenko :Pop’n groove, électro-poétique

22h15 – Jo2Plainp : Hip hop

23h45 – Luvanga (DJ set ) : Afro house gospel

IBIS STYLES :

19h30 – Blue Dahoo : Pop rock

Scène CHAT NOIR :

23h – DJ Toots & Spécial guest : Rootwords : Afro caribbean

Toutes les infos sur : https://www.carouge.ch

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« link »: « https://www.carouge.ch/agenda/fete-de-la-musique-2026 »}]

Du 18 au 20 juin, Carouge se met au diapason pour accueillir la Fête de la musique.

DR