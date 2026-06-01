FÊTE DE LA MUSIQUE CAROUGE, Autre lieu, Genève
FÊTE DE LA MUSIQUE CAROUGE, Autre lieu, Genève vendredi 19 juin 2026.
FÊTE DE LA MUSIQUE CAROUGE Vendredi 19 juin, 17h00 Autre lieu
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T17:00:00+02:00 – 2026-06-20T04:30:00+02:00
Fin : 2026-06-19T17:00:00+02:00 – 2026-06-20T04:30:00+02:00
Fête de la Musique · Carouge · 18, 19 et 20 juin 2026 !
Du 18 au 20 juin, Carouge se met au diapason pour accueillir la Fête de la musique. Dans un esprit créatif, festif et convivial, une série de concerts tout public font vibrer la commune durant 3 jours… Il y en a pour tous les âges et tous les goûts ! L’occasion de découvrir une programmation généreuse et chatoyante.
Entrée libre, sans inscription.
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Vendredi 19 juin 2026
Scène RUE VAUTIER :
17h – Projet Wipeout : Dégustatif
18h – Madame Skedja : Libre-éclectic
19h – Lou Mey : Pop électro
20h – Louv : Rap alternatif, électro
21h – Alenko :Pop’n groove, électro-poétique
22h15 – Jo2Plainp : Hip hop
23h45 – Luvanga (DJ set ) : Afro house gospel
IBIS STYLES :
19h30 – Blue Dahoo : Pop rock
Scène CHAT NOIR :
23h – DJ Toots & Spécial guest : Rootwords : Afro caribbean
Toutes les infos sur : https://www.carouge.ch
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« link »: « https://www.carouge.ch/agenda/fete-de-la-musique-2026 »}]
Du 18 au 20 juin, Carouge se met au diapason pour accueillir la Fête de la musique.
DR
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