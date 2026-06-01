Fête de la musique Chalandray Chalandray
Fête de la musique Chalandray Chalandray samedi 20 juin 2026.
Chalandray
Fête de la musique Chalandray
Chalandray Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fêtez la vie associative et la musique ! Stands des associations, animations actives et concerts en plein air.
Fêtez la vie associative et la musique ! Stands des associations, animations actives et concerts en plein air. .
Chalandray 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 60 14 06
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English : Fête de la musique Chalandray
Celebrate community life and music! Booths run by local organizations, interactive activities, and outdoor concerts.
L’événement Fête de la musique Chalandray Chalandray a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Haut-Poitou