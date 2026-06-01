Chalandray

Fête de la musique Chalandray

Chalandray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fêtez la vie associative et la musique ! Stands des associations, animations actives et concerts en plein air.

Fêtez la vie associative et la musique ! Stands des associations, animations actives et concerts en plein air. .

Chalandray 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 60 14 06

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English : Fête de la musique Chalandray

Celebrate community life and music! Booths run by local organizations, interactive activities, and outdoor concerts.

L’événement Fête de la musique Chalandray Chalandray a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Haut-Poitou