FÊTE DE LA MUSIQUE CHAMBON LE CHÂTEAU Bel-Air-Val-d’Ance
FÊTE DE LA MUSIQUE CHAMBON LE CHÂTEAU Bel-Air-Val-d’Ance samedi 20 juin 2026.
Bel-Air-Val-d’Ance
FÊTE DE LA MUSIQUE CHAMBON LE CHÂTEAU
Bel-Air-Val-d’Ance Lozère
Tarif : 10 – 10 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique animée par Disco Sandy au parc de jeux de Chambon le Château.
Possibilité de repas (fait maison) quiche, saucisses frites, pana cotta.
Réservation du repas avant le 15 juin.
Organisée par l’APE Guy Martin.
Fête de la musique animée par Disco Sandy au parc de jeux de Chambon le Château.
Possibilité de repas (fait maison) quiche, saucisses frites, pana cotta.
Réservation du repas avant le 15 juin.
Organisée par l’APE Guy Martin. .
Bel-Air-Val-d’Ance 48600 Lozère Occitanie apeguymartin87@gmail.com
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English :
Music festival hosted by Disco Sandy at the Chambon le Château playground.
Home-made meals available: quiche, fried sausages, pana cotta.
Reservations required by June 15.
Organized by APE Guy Martin.
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE CHAMBON LE CHÂTEAU Bel-Air-Val-d’Ance a été mis à jour le 2026-06-02 par 48-OT Langogne
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