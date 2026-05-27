CONCERT ONE TRIBUTE U2 Bel-Air-Val-d’Ance
CONCERT ONE TRIBUTE U2 Bel-Air-Val-d’Ance samedi 11 juillet 2026.
Bel-Air-Val-d’Ance
CONCERT ONE TRIBUTE U2
Bel-Air-Val-d’Ance Lozère
Tarif : 10 – 10 – 14 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Quatre amis musiciens, Philippe Aujal (bassiste), Vincent Buisset (Chant), Pascal Cerf (guitare) et François Combre (Batterie) enchaînent les ballades mélancoliques et les énergiques tubes du groupe de Dublin … A ne pas louper !
Organisé par Dolce Vita Evènement.
Réservation obligatoire.
Quatre amis musiciens, Philippe Aujal (bassiste), Vincent Buisset (Chant), Pascal Cerf (guitare) et François Combre (Batterie) enchaînent les ballades mélancoliques et les énergiques tubes du groupe de Dublin … A ne pas louper !
Organisé par Dolce Vita Evènement.
Réservation obligatoire. .
Bel-Air-Val-d’Ance 48600 Lozère Occitanie +33 7 84 15 81 78 dolcevitachambon@gmail.com
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English :
Four musician friends, Philippe Aujal (bass), Vincent Buisset (vocals), Pascal Cerf (guitar) and François Combre (drums), perform the Dublin band’s melancholy ballads and energetic hits… Not to be missed!
Organized by Dolce Vita Evènement.
Reservations required.
L’événement CONCERT ONE TRIBUTE U2 Bel-Air-Val-d’Ance a été mis à jour le 2026-05-27 par 48-OT Langogne
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