ATELIER D’ÉCRITURE DE CHANSONS Bel-Air-Val-d’Ance
ATELIER D’ÉCRITURE DE CHANSONS Bel-Air-Val-d’Ance lundi 6 juillet 2026.
Bel-Air-Val-d’Ance
ATELIER D’ÉCRITURE DE CHANSONS
Bel-Air-Val-d’Ance Lozère
Tarif : 400 – 400 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-06
Atelier s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent écrire, composer ou perfectionner leurs chansons, qu’ils soient débutants ou auteurs confirmés.
Au programme
– Exercices d’écriture et d’interprétation
– Travail sur la mélodie, le rythme et la structure des textes
– Séances collectives et accompagnement individuel
– Soirées partagées autour des créations du groupe
Sur inscription.
Plongez au coeur de la création musicale dans un cadre naturel inspirant !
Cet atelier s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent écrire, composer ou perfectionner leurs chansons, qu’ils soient débutants ou auteurs confirmés.
Atelier encadré par des auteurs-compositeurs professionnels et musiciens.
Au programme
– Exercices d’écriture et d’interprétation
– Travail sur la mélodie, le rythme et la structure des textes
– Séances collectives et accompagnement individuel
– Soirées partagées autour des créations du groupe
L’objectif est de repartir avec une ou plusieurs chansons finalisées et enregistrées.
Adultes et ado à partir de 16ans. Inscription obligatoire. .
Bel-Air-Val-d’Ance 48600 Lozère Occitanie +33 6 09 81 32 54 fabemolmajeur@gmail.com
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English :
This workshop is aimed at all those who wish to write, compose or perfect their songs, whether they are beginners or experienced songwriters.
Program:
– Writing and performance exercises
– Work on melody, rhythm and text structure
– Group sessions and individual coaching
– Evenings shared around the group’s creations
Registration required.
L’événement ATELIER D’ÉCRITURE DE CHANSONS Bel-Air-Val-d’Ance a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT Langogne
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