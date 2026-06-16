Bel-Air-Val-d’Ance

ATELIER D’ÉCRITURE DE CHANSONS

Bel-Air-Val-d’Ance Lozère

Tarif : 400 – 400 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-06

Atelier s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent écrire, composer ou perfectionner leurs chansons, qu’ils soient débutants ou auteurs confirmés.

Au programme

– Exercices d’écriture et d’interprétation

– Travail sur la mélodie, le rythme et la structure des textes

– Séances collectives et accompagnement individuel

– Soirées partagées autour des créations du groupe

Sur inscription.

Plongez au coeur de la création musicale dans un cadre naturel inspirant !

Cet atelier s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent écrire, composer ou perfectionner leurs chansons, qu’ils soient débutants ou auteurs confirmés.

Atelier encadré par des auteurs-compositeurs professionnels et musiciens.

Au programme

– Exercices d’écriture et d’interprétation

– Travail sur la mélodie, le rythme et la structure des textes

– Séances collectives et accompagnement individuel

– Soirées partagées autour des créations du groupe

L’objectif est de repartir avec une ou plusieurs chansons finalisées et enregistrées.

Adultes et ado à partir de 16ans. Inscription obligatoire. .

Bel-Air-Val-d’Ance 48600 Lozère Occitanie +33 6 09 81 32 54 fabemolmajeur@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This workshop is aimed at all those who wish to write, compose or perfect their songs, whether they are beginners or experienced songwriters.

Program:

– Writing and performance exercises

– Work on melody, rhythm and text structure

– Group sessions and individual coaching

– Evenings shared around the group’s creations

Registration required.

L’événement ATELIER D’ÉCRITURE DE CHANSONS Bel-Air-Val-d’Ance a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT Langogne