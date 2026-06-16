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SOIRÉES SPORTS Bel-Air-Val-d’Ance

SOIRÉES SPORTS Bel-Air-Val-d’Ance

SOIRÉES SPORTS Bel-Air-Val-d’Ance mardi 16 juin 2026.

Adresse : 29 Route de Langogne

Ville : 48600 Bel-Air-Val-d'Ance

Département : Lozère

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit Adulte

Bel-Air-Val-d’Ance

SOIRÉES SPORTS

29 Route de Langogne Bel-Air-Val-d’Ance Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 20:00:00
fin : 2026-06-16

Date(s) :
2026-06-16 2026-06-26 2026-06-27

Soirées sport sur écran géant à la salle Dolce Vita de Chambon le Château.

Au programme
Mardi 16 juin match de foot FRANCE SENEGAL
Vendredi 26 juin match de foot NORVEGE FRANCE
Samedi 27 juin match de rugby, Finale du Top 14

Entrée libre. Buvette sur place.
Organisées par Dolce Vita Evènementiel.
Soirées sport avec retransmission des matchs de la coupe du monde de foot et match de rugby sur écran géant à la salle Dolce Vita de Chambon le Château.

Au programme
Mardi 16 juin match de foot FRANCE SENEGAL
Vendredi 26 juin match de foot NORVEGE FRANCE
Samedi 27 juin match de rugby, Finale du Top 14

Entrée libre. Buvette sur place.
Organisées par Dolce Vita Evènementiel.   .

29 Route de Langogne Bel-Air-Val-d’Ance 48600 Lozère Occitanie +33 7 84 15 81 78  dolcevitachambon@gmail.com

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English :

Sports nights on the big screen at the Dolce Vita hall in Chambon-le-Château.

On the schedule:
Tuesday, June 16: France vs. Senegal soccer match
Friday, June 26: NORWAY vs. FRANCE soccer match
Saturday, June 27: Rugby match, Top 14 Final

Free admission. Refreshments available on site.
Organized by Dolce Vita Events.

L’événement SOIRÉES SPORTS Bel-Air-Val-d’Ance a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT Langogne

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