SOIRÉES SPORTS Bel-Air-Val-d’Ance
SOIRÉES SPORTS Bel-Air-Val-d’Ance mardi 16 juin 2026.
Bel-Air-Val-d’Ance
SOIRÉES SPORTS
29 Route de Langogne Bel-Air-Val-d’Ance Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 20:00:00
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16 2026-06-26 2026-06-27
Soirées sport sur écran géant à la salle Dolce Vita de Chambon le Château.
Au programme
Mardi 16 juin match de foot FRANCE SENEGAL
Vendredi 26 juin match de foot NORVEGE FRANCE
Samedi 27 juin match de rugby, Finale du Top 14
Entrée libre. Buvette sur place.
Organisées par Dolce Vita Evènementiel.
Soirées sport avec retransmission des matchs de la coupe du monde de foot et match de rugby sur écran géant à la salle Dolce Vita de Chambon le Château.
Au programme
Mardi 16 juin match de foot FRANCE SENEGAL
Vendredi 26 juin match de foot NORVEGE FRANCE
Samedi 27 juin match de rugby, Finale du Top 14
Entrée libre. Buvette sur place.
Organisées par Dolce Vita Evènementiel. .
29 Route de Langogne Bel-Air-Val-d’Ance 48600 Lozère Occitanie +33 7 84 15 81 78 dolcevitachambon@gmail.com
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English :
Sports nights on the big screen at the Dolce Vita hall in Chambon-le-Château.
On the schedule:
Tuesday, June 16: France vs. Senegal soccer match
Friday, June 26: NORWAY vs. FRANCE soccer match
Saturday, June 27: Rugby match, Top 14 Final
Free admission. Refreshments available on site.
Organized by Dolce Vita Events.
L’événement SOIRÉES SPORTS Bel-Air-Val-d’Ance a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT Langogne
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