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VIDE-GRENIERS Bel-Air-Val-d’Ance

VIDE-GRENIERS Bel-Air-Val-d’Ance

VIDE-GRENIERS Bel-Air-Val-d’Ance dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : 29 Route de Langogne

Ville : 48600 Bel-Air-Val-d'Ance

Département : Lozère

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 2 2 Journée

Bel-Air-Val-d’Ance

VIDE-GRENIERS

29 Route de Langogne Bel-Air-Val-d’Ance Lozère

Tarif : 2 – 2 – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :
2026-07-19

L’ Association Dolce Vita Evènement organise un vide-greniers avec buvette et petite restauration sur place.
Réservations obligatoires pour un stand.
L’ Association Dolce Vita Evènement organise un vide-greniers avec buvette et petite restauration sur place.
Réservations obligatoires pour un stand.   .

29 Route de Langogne Bel-Air-Val-d’Ance 48600 Lozère Occitanie +33 7 84 15 81 78  dolcevitachambon@gmail.com

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English :

The Dolce Vita Ev%E8nement Association is organizing a yard sale with a refreshment stand and light snacks available on site.
Reservations are required for a booth.

L’événement VIDE-GRENIERS Bel-Air-Val-d’Ance a été mis à jour le 2026-06-16 par 48-OT Langogne

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