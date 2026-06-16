VIDE-GRENIERS Bel-Air-Val-d’Ance
VIDE-GRENIERS Bel-Air-Val-d’Ance dimanche 19 juillet 2026.
Bel-Air-Val-d’Ance
VIDE-GRENIERS
29 Route de Langogne Bel-Air-Val-d’Ance Lozère
Tarif : 2 – 2 – EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19
L’ Association Dolce Vita Evènement organise un vide-greniers avec buvette et petite restauration sur place.
Réservations obligatoires pour un stand.
L’ Association Dolce Vita Evènement organise un vide-greniers avec buvette et petite restauration sur place.
Réservations obligatoires pour un stand. .
29 Route de Langogne Bel-Air-Val-d’Ance 48600 Lozère Occitanie +33 7 84 15 81 78 dolcevitachambon@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Dolce Vita Ev%E8nement Association is organizing a yard sale with a refreshment stand and light snacks available on site.
Reservations are required for a booth.
L’événement VIDE-GRENIERS Bel-Air-Val-d’Ance a été mis à jour le 2026-06-16 par 48-OT Langogne
À voir aussi à Bel-Air-Val-d'Ance (Lozère)
- FÊTE DE LA MUSIQUE CHAMBON LE CHÂTEAU Bel-Air-Val-d’Ance 20 juin 2026
- ATELIER D’ÉCRITURE DE CHANSONS Bel-Air-Val-d’Ance 6 juillet 2026
- CONCERT ONE TRIBUTE U2 Bel-Air-Val-d’Ance 11 juillet 2026
- FESTIVAL CHANSONS EN LIBERTÉ Bel-Air-Val-d’Ance 7 août 2026
- VOYAGE EN ITALIE Bel-Air-Val-d’Ance 19 septembre 2026