Bel-Air-Val-d’Ance

VIDE-GRENIERS

29 Route de Langogne Bel-Air-Val-d’Ance Lozère

Tarif : 2 – 2 – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 09:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

L’ Association Dolce Vita Evènement organise un vide-greniers avec buvette et petite restauration sur place.

Réservations obligatoires pour un stand.

L’ Association Dolce Vita Evènement organise un vide-greniers avec buvette et petite restauration sur place.

Réservations obligatoires pour un stand. .

29 Route de Langogne Bel-Air-Val-d’Ance 48600 Lozère Occitanie +33 7 84 15 81 78 dolcevitachambon@gmail.com

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English :

The Dolce Vita Ev%E8nement Association is organizing a yard sale with a refreshment stand and light snacks available on site.

Reservations are required for a booth.

L’événement VIDE-GRENIERS Bel-Air-Val-d’Ance a été mis à jour le 2026-06-16 par 48-OT Langogne