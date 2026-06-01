Fête de la Musique Vauminot Chaumard
Fête de la Musique Vauminot Chaumard samedi 20 juin 2026.
Chaumard
Fête de la Musique
Vauminot Aux Terrasses du Lac Chaumard Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20 23:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la Musique à Chaumard. Aux Terrasses du Lac, à Vauminot. Concert Come back .
Vauminot Aux Terrasses du Lac Chaumard 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 50 11 47
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English : Fête de la Musique
L’événement Fête de la Musique Chaumard a été mis à jour le 2026-06-14 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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