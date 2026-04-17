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Fête de la musique Chavagnes-les-Redoux

Fête de la musique Chavagnes-les-Redoux vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Salle du Pré’Fou

Ville : 85390 Chavagnes-les-Redoux

Département : Vendée

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Chavagnes-les-Redoux

Fête de la musique

Salle du Pré’Fou Chavagnes-les-Redoux Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:30:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Fête de la musique organisée par le comité des fêtes.
A la salle du Pré Fou à partir de 19h30.
Restauration sur place.   .

Salle du Pré’Fou Chavagnes-les-Redoux 85390 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 92 41 59 

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English :

Music festival organized by the festival committee.

L’événement Fête de la musique Chavagnes-les-Redoux a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges