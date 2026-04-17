Chavagnes-les-Redoux

Fête de la musique

Salle du Pré’Fou Chavagnes-les-Redoux Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Fête de la musique organisée par le comité des fêtes.

A la salle du Pré Fou à partir de 19h30.

Restauration sur place. .

Salle du Pré’Fou Chavagnes-les-Redoux 85390 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 92 41 59

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English :

Music festival organized by the festival committee.

L’événement Fête de la musique Chavagnes-les-Redoux a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges