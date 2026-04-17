Fête de la musique Chavagnes-les-Redoux
Fête de la musique Chavagnes-les-Redoux vendredi 19 juin 2026.
Chavagnes-les-Redoux
Fête de la musique
Salle du Pré’Fou Chavagnes-les-Redoux Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Fête de la musique organisée par le comité des fêtes.
A la salle du Pré Fou à partir de 19h30.
Restauration sur place. .
Salle du Pré’Fou Chavagnes-les-Redoux 85390 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 92 41 59
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English :
Music festival organized by the festival committee.
L’événement Fête de la musique Chavagnes-les-Redoux a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges