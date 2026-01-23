Fête de la Musique Cirey-sur-Vezouze
Fête de la Musique Cirey-sur-Vezouze vendredi 26 juin 2026.
Cirey-sur-Vezouze
Fête de la Musique
Place Chevandier Cirey-sur-Vezouze Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
La fête de la musique fait son grand retour ! Réservez vous la date du 26 juin à 19h. Le Comité des fêtes vous a préparé une soirée musique karaoké animée par Event’sonorisations. Buvette et restauration sur place. Entrée libre.
Informations auprès de la mairie au 03 83 42 50 27Tout public
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Place Chevandier Cirey-sur-Vezouze 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 42 50 27
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English :
The Fête de la Musique is back! Save the date for June 26 at 7pm. The Comité des fêtes has prepared an evening of karaoke music, hosted by Event’sonorisations. Refreshments and catering on site. Admission free.
Information from the town hall on 03 83 42 50 27
L’événement Fête de la Musique Cirey-sur-Vezouze a été mis à jour le 2026-05-11 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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