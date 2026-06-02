Fête nationale rue Raymond Poincaré Cirey-sur-Vezouze

Cirey-sur-Vezouze

Fête nationale

rue Raymond Poincaré Zone de loisirs Cirey-sur-Vezouze Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-14 08:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Venez fêter le 14 juillet à Cirey sur Vezouze! Au programme: brocante de 8h à18h (renseignements au 06 16 77 86 37); buvette et restauration sur place midi et soir; château gonflable pour les plus jeunes; bal animé par l’orchestre Anyway à partir de 18h et feu d’artifice entre 22h30 et 23h. Gratuit.

Festivités organisées par le Comité des Fêtes et la mairie.Tout public

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rue Raymond Poincaré Zone de loisirs Cirey-sur-Vezouze 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 42 50 27

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English :

Come and celebrate July 14th in Cirey sur Vezouze! On the program: flea market from 8am to 6pm (information on 06 16 77 86 37); refreshments and on-site catering for lunch and dinner; bouncy castle for youngsters; ball with live band Anyway from 6pm and fireworks between 10:30pm and 11pm. Free admission.

Festivities organized by the Comité des Fêtes and the Town Hall.

L’événement Fête nationale Cirey-sur-Vezouze a été mis à jour le 2026-06-02 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS