Fête de la musique : concert LUTZ ETERNA, Chapelle Saint Julien Sainte Anne, Le pouliguen

Fête de la musique : concert LUTZ ETERNA Vendredi 19 juin, 19h00 Chapelle Saint Julien Sainte Anne Loire-Atlantique

Entrée: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T19:00:00+02:00 – 2026-06-20T05:00:00+02:00

Fin : 2026-06-19T19:00:00+02:00 – 2026-06-20T05:00:00+02:00

Venez assister au concert de Lutz ETERNA et laissez-vous porter en écoutant des musiques du monde.

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Venez assister au concert de Lutz ETERNA et laissez-vous porter en écoutant des musiques du monde. CULTURE FETEFOIRE