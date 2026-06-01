Fête de la musique : concert LUTZ ETERNA, Chapelle Saint Julien Sainte Anne, Le pouliguen
Fête de la musique : concert LUTZ ETERNA, Chapelle Saint Julien Sainte Anne, Le pouliguen vendredi 19 juin 2026.
Fête de la musique : concert LUTZ ETERNA Vendredi 19 juin, 19h00 Chapelle Saint Julien Sainte Anne Loire-Atlantique
Entrée: 0
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T19:00:00+02:00 – 2026-06-20T05:00:00+02:00
Fin : 2026-06-19T19:00:00+02:00 – 2026-06-20T05:00:00+02:00
Venez assister au concert de Lutz ETERNA et laissez-vous porter en écoutant des musiques du monde.
Chapelle Saint Julien Sainte Anne Rue François Bougouin 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 15 08 08 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@mairie-lepouliguen.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lepouliguen.fr/ »}]
Venez assister au concert de Lutz ETERNA et laissez-vous porter en écoutant des musiques du monde. CULTURE FETEFOIRE
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