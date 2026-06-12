Fête de la musique Concert Redbill VHB Vins Histoires de Bières Le Tréport
Fête de la musique Concert Redbill VHB Vins Histoires de Bières Le Tréport samedi 20 juin 2026.
Le Tréport
Fête de la musique Concert Redbill
VHB Vins Histoires de Bières Quai de la Retenue Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 03:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Redbill de retour à l’occasion de la Fête de la musique.
DJ toute la soirée.
Porcelet à la broche, pommes de terre, champignons, sauce Champagne, dessert 30€ personne.
Réservation obligatoire pour le repas. .
VHB Vins Histoires de Bières Quai de la Retenue Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 40 21 78
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English : Fête de la musique Concert Redbill
L’événement Fête de la musique Concert Redbill Le Tréport a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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