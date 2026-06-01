Fête de la musique Condezaygues vendredi 19 juin 2026.

Condezaygues

Fête de la musique

Bourg Condezaygues Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Renseignements par téléphone. .

Bourg Condezaygues 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 07 84

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Condezaygues a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Vallée du Lot et Garonne