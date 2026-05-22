Cornus

Fête de la musique

Avenue Charles Andrieu Cornus Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

​Le samedi 20 juin, on se donne tous rendez-vous devant l’Hôtel du Nord pour célébrer la musique, le partage et la convivialité !

Découvrez le programme complet de cette journée festive

​ 15h00 Concours de pétanque (en 3 parties) Sortez vos boules et venez défier vos voisins dans la bonne humeur !

​ 18h00 Apéro musical avec DJ Jox De quoi lancer la fin de journée en douceur et en rythme.

​ 20h00 Restauration possible à l’Hôtel du Nord pour régaler vos papilles avant la grande soirée !

​ 20h30 Concert & Mix Début des festivités avec une animation musicale dédiée à la variété française avec Ludo, suivi de DJ Jox pour enflammer la piste jusqu’au bout de la nuit !

​Venez nombreux, en famille ou entre amis, pour fêter l’arrivée de l’été comme il se doit !

RDV devant l’hôtel du Nord

Un événement co-organisé par la Mairie de Cornus et l’Hôtel du Nord. .

Avenue Charles Andrieu Cornus 12540 Aveyron Occitanie

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English :

on Saturday, June 20, we’re all gathering in front of the Hôtel du Nord to celebrate music, sharing and conviviality!

L’événement Fête de la musique Cornus a été mis à jour le 2026-05-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)