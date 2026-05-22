Fête de la musique Cornus
Fête de la musique Cornus samedi 20 juin 2026.
Cornus
Fête de la musique
Avenue Charles Andrieu Cornus Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le samedi 20 juin, on se donne tous rendez-vous devant l’Hôtel du Nord pour célébrer la musique, le partage et la convivialité !
Découvrez le programme complet de cette journée festive
15h00 Concours de pétanque (en 3 parties) Sortez vos boules et venez défier vos voisins dans la bonne humeur !
18h00 Apéro musical avec DJ Jox De quoi lancer la fin de journée en douceur et en rythme.
20h00 Restauration possible à l’Hôtel du Nord pour régaler vos papilles avant la grande soirée !
20h30 Concert & Mix Début des festivités avec une animation musicale dédiée à la variété française avec Ludo, suivi de DJ Jox pour enflammer la piste jusqu’au bout de la nuit !
Venez nombreux, en famille ou entre amis, pour fêter l’arrivée de l’été comme il se doit !
RDV devant l’hôtel du Nord
Un événement co-organisé par la Mairie de Cornus et l’Hôtel du Nord. .
Avenue Charles Andrieu Cornus 12540 Aveyron Occitanie
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English :
on Saturday, June 20, we’re all gathering in front of the Hôtel du Nord to celebrate music, sharing and conviviality!
L’événement Fête de la musique Cornus a été mis à jour le 2026-05-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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