Fête de la Musique Crotenay
Fête de la Musique Crotenay samedi 20 juin 2026.
Crotenay
Fête de la Musique
Cour de l’école Crotenay Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
20h30/22h -39 de fièvre.
19h/20h Black Perruche.
18h/19h Fanfare de Crotenay.
Buvette & hot-dogs à partir de 19h.
Plateaux repas froids sur réservation avant le 9 juin au 06 89 64 99 44. .
Cour de l’école Crotenay 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 64 99 44
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English : Fête de la Musique
L’événement Fête de la Musique Crotenay a été mis à jour le 2026-05-11 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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