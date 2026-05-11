Crotenay

Fête de la Musique

Cour de l’école Crotenay Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

20h30/22h -39 de fièvre.

19h/20h Black Perruche.

18h/19h Fanfare de Crotenay.

Buvette & hot-dogs à partir de 19h.

Plateaux repas froids sur réservation avant le 9 juin au 06 89 64 99 44. .

Cour de l’école Crotenay 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 64 99 44

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English : Fête de la Musique

L’événement Fête de la Musique Crotenay a été mis à jour le 2026-05-11 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA