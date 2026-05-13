Crotenay

Journées vols découvertes

Aérodrome de Champagnole-Crotenay Crotenay Jura

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

L’aéro-club ouvre ses portes afin de faire découvrir la pratique de l’aviation de loisir au plus grand monde.

Les membres du club seront là pour partager leurs expériences de pilote et communiquer sur leurs formations de pilote privé.

A cette occasion, des vols découvertes seront proposés pour 45€ par personne. .

Aérodrome de Champagnole-Crotenay Crotenay 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 74 46 67 lr.busi@gmail.com

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English : Journées vols découvertes

L’événement Journées vols découvertes Crotenay a été mis à jour le 2026-05-13 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA