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Hollywood, sous le chapiteau Crotenay

Hollywood, sous le chapiteau Crotenay samedi 27 juin 2026.

Adresse : Cirque, rue des Chauffaux

Ville : 39300 Crotenay

Département : Jura

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Crotenay

Hollywood, sous le chapiteau

Cirque, rue des Chauffaux Crotenay Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Spectacle des ados du cirque Chap’Chapo.
Tarif libre.
Buvette et petite restauration à partir de 18h30.
Réservation conseillée.   .

Cirque, rue des Chauffaux Crotenay 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 16 93 90 

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English : Hollywood, sous le chapiteau

L’événement Hollywood, sous le chapiteau Crotenay a été mis à jour le 2026-04-27 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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