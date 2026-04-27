Crotenay

Hollywood, sous le chapiteau

Cirque, rue des Chauffaux Crotenay Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Spectacle des ados du cirque Chap’Chapo.

Tarif libre.

Buvette et petite restauration à partir de 18h30.

Réservation conseillée. .

Cirque, rue des Chauffaux Crotenay 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 16 93 90

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English : Hollywood, sous le chapiteau

L’événement Hollywood, sous le chapiteau Crotenay a été mis à jour le 2026-04-27 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA