Hollywood, sous le chapiteau Crotenay
Hollywood, sous le chapiteau Crotenay samedi 27 juin 2026.
Crotenay
Hollywood, sous le chapiteau
Cirque, rue des Chauffaux Crotenay Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Spectacle des ados du cirque Chap’Chapo.
Tarif libre.
Buvette et petite restauration à partir de 18h30.
Réservation conseillée. .
Cirque, rue des Chauffaux Crotenay 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 16 93 90
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English : Hollywood, sous le chapiteau
L’événement Hollywood, sous le chapiteau Crotenay a été mis à jour le 2026-04-27 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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