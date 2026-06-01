Honfleur

Fête de la musique de Honfleur

Centre historique Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-21 23:59:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21

Retrouvez tout le programme de la Fête de la musique de la ville de Honfleur !

Retrouvez tout le programme de la Fête de la musique de la ville de Honfleur !

Que ce soit dans les rues de la ville, sur le parvis de l’Hôtel de ville ou sur les terrasses des restaurateurs, venez célébrer le passage à l’été lors d’un moment convivial au rythme des groupes aux genres musicaux et univers divers. Groupes de rock, pop française, électro, fanfares, chorales… Il y en aura pour tous goûts ! .

Centre historique Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 81 88 00

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English : Fête de la musique de Honfleur

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L’événement Fête de la musique de Honfleur Honfleur a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Honfleur-Beuzeville