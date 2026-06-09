Fête de la Musique à la Ferme Saint Siméon Hôtel La Ferme Saint Siméon Honfleur
Fête de la Musique à la Ferme Saint Siméon Hôtel La Ferme Saint Siméon Honfleur dimanche 21 juin 2026.
Honfleur
Fête de la Musique à la Ferme Saint Siméon
Hôtel La Ferme Saint Siméon 20 rue Adolphe Marais Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:30:00
fin : 2026-06-21 19:30:00
Date(s) :
2026-06-21
À l’occasion de la Fête de la Musique, le dimanche 21 juin, le bar de la Ferme Saint Siméon proposera une ambiance musicale lounge avec un DJ Set de Charlie Ritz, de 15h30 à 19h30.
À l’occasion de la Fête de la Musique, le dimanche 21 juin, le bar de la Ferme Saint Siméon proposera une ambiance musicale lounge avec un DJ Set de Charlie Ritz, de 15h30 à 19h30.
Pour accompagner ce moment convivial face à l’estuaire, un bar à huîtres ainsi qu’une sélection de cocktails seront proposés. .
Hôtel La Ferme Saint Siméon 20 rue Adolphe Marais Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 81 78 00 contact@collectionsaintsimeon.fr
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English : Fête de la Musique à la Ferme Saint Siméon
To mark the Fête de la Musique on Sunday 21 June, the bar at Ferme Saint Siméon will be offering a lounge-style musical atmosphere with a DJ set by Charlie Ritz, from 3.30pm to 7.30pm.
L’événement Fête de la Musique à la Ferme Saint Siméon Honfleur a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Honfleur-Beuzeville
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