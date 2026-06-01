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Fête de la musique de la BAM ! Beautiran

Fête de la musique de la BAM ! Beautiran

Fête de la musique de la BAM ! Beautiran samedi 20 juin 2026.

Adresse : Sur le marché communal

Ville : 33640 Beautiran

Département : Gironde

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 11:30:00

Tarif :

Beautiran

Fête de la musique de la BAM !

Sur le marché communal Beautiran Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 11:30:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Concert restauration et buvette.
Avec Skarlett’Joe&Sons
Groupe de ska-roots, ska-jazz et de bonnes vibrations pleine de chaleur jamaïcaine!   .

Sur le marché communal Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 03 00 61  contact.asso.bam@gmail.com

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English : Fête de la musique de la BAM !

L’événement Fête de la musique de la BAM ! Beautiran a été mis à jour le 2026-06-16 par Sud Bordeaux Tourisme

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