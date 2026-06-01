Rencontre Club radio-Amateur Beautiran
Rencontre Club radio-Amateur Beautiran samedi 20 juin 2026.
Beautiran
Rencontre Club radio-Amateur
5 Rue de Balambits Beautiran Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Rendez-vous le 20 juin au Musée des Techniques de Beautiran pour une rencontre avec le Club radio-Amateur F6KUQ de Cestas. .
5 Rue de Balambits Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 75 11
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English : Rencontre Club radio-Amateur
L’événement Rencontre Club radio-Amateur Beautiran a été mis à jour le 2026-06-15 par Sud Bordeaux Tourisme
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