Beautiran

Rencontre Club radio-Amateur

5 Rue de Balambits Beautiran Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Rendez-vous le 20 juin au Musée des Techniques de Beautiran pour une rencontre avec le Club radio-Amateur F6KUQ de Cestas. .

5 Rue de Balambits Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 75 11

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English : Rencontre Club radio-Amateur

L’événement Rencontre Club radio-Amateur Beautiran a été mis à jour le 2026-06-15 par Sud Bordeaux Tourisme