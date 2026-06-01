Fête de la musique de Laniscat Place de la Résistance Bon Repos sur Blavet
Fête de la musique de Laniscat Place de la Résistance Bon Repos sur Blavet samedi 27 juin 2026.
Bon Repos sur Blavet
Fête de la musique de Laniscat
Place de la Résistance Laniscat Bon Repos sur Blavet Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Samedi 27 juin aura lieu la fête de la musique de Laniscat à Bon Repos sur Blavet.
Au programme, des artistes locaux ainsi que le groupe invité The Customers qui vous feront danser.
Pour vous donner de l’énergie, une buvette, frites, galettes-saucisses et pour les dents sucrées, des crêpes et gâteaux maison.
Nous avons commandé du soleil juste pour vous afin de célébrer la musique en plein air !
Org. BRSB animations .
Place de la Résistance Laniscat Bon Repos sur Blavet 22570 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Fête de la musique de Laniscat Bon Repos sur Blavet a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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