Isle

Fête de la musique d’Isle

Rue du Général de Gaulle Isle Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

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Rue du Général de Gaulle Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 01 56 15

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English : Fête de la musique d’Isle

L’événement Fête de la musique d’Isle Isle a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Limoges Métropole