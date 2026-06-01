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Fête de la musique d’Isle Isle

Fête de la musique d’Isle Isle

Fête de la musique d’Isle Isle vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Rue du Général de Gaulle

Ville : 87170 Isle

Département : Haute-Vienne

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Isle

Fête de la musique d’Isle

Rue du Général de Gaulle Isle Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

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Rue du Général de Gaulle Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 01 56 15 

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English : Fête de la musique d’Isle

L’événement Fête de la musique d’Isle Isle a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Limoges Métropole

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