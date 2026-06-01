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Fête de la musique DJ SET Saint-Seurin-de-Cadourne

Fête de la musique DJ SET Saint-Seurin-de-Cadourne

Fête de la musique DJ SET Saint-Seurin-de-Cadourne dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Rue du Port

Ville : 33180 Saint-Seurin-de-Cadourne

Département : Gironde

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Saint-Seurin-de-Cadourne

Fête de la musique DJ SET

Rue du Port Saint-Seurin-de-Cadourne Gironde

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 20:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Fête dela musique avec DJ Set avec Nico Dclic, ambiance Funk, Disco Groove….   .

Rue du Port Saint-Seurin-de-Cadourne 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 11 08 68  celine.bonnefon@hotmail.com

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English : Fête de la musique DJ SET

L’événement Fête de la musique DJ SET Saint-Seurin-de-Cadourne a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Médoc-Vignoble

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