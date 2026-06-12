Douarnenez

Fête de la musique Douarnenez

Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Chapelle Sainte-Hélène de 16h30 à 20h ensemble de guitares, orchestre à cordes, voix corporelles

Place de la glacière 11h duo instrumental 17h à 22h musiques traditionnelles bretonnes, harpes, concert jazz swing

Sur le parquet (quai du Rosmeur) 14h 21h danses bretonnes, tango et bal

Ty Gamalou (Rosmeur) 19h concert jazz swing

Bar à Tribord (Port Rhu ) 18h30 chants de marins .

Douarnenez 29100 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Fête de la musique Douarnenez Douarnenez a été mis à jour le 2026-06-06 par OT PAYS DE DOUARNENEZ