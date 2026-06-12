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Fête de la musique Douarnenez Douarnenez

Fête de la musique Douarnenez Douarnenez dimanche 21 juin 2026.

Ville : 29100 Douarnenez

Département : Finistère

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Douarnenez

Fête de la musique Douarnenez

Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Chapelle Sainte-Hélène de 16h30 à 20h ensemble de guitares, orchestre à cordes, voix corporelles
Place de la glacière 11h duo instrumental 17h à 22h musiques traditionnelles bretonnes, harpes, concert jazz swing
Sur le parquet (quai du Rosmeur) 14h 21h danses bretonnes, tango et bal
Ty Gamalou (Rosmeur) 19h concert jazz swing
Bar à Tribord (Port Rhu ) 18h30 chants de marins   .

Douarnenez 29100 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Fête de la musique Douarnenez Douarnenez a été mis à jour le 2026-06-06 par OT PAYS DE DOUARNENEZ

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