Fête de la musique Douarnenez Douarnenez
Fête de la musique Douarnenez Douarnenez dimanche 21 juin 2026.
Douarnenez
Fête de la musique Douarnenez
Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Chapelle Sainte-Hélène de 16h30 à 20h ensemble de guitares, orchestre à cordes, voix corporelles
Place de la glacière 11h duo instrumental 17h à 22h musiques traditionnelles bretonnes, harpes, concert jazz swing
Sur le parquet (quai du Rosmeur) 14h 21h danses bretonnes, tango et bal
Ty Gamalou (Rosmeur) 19h concert jazz swing
Bar à Tribord (Port Rhu ) 18h30 chants de marins .
Douarnenez 29100 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Fête de la musique Douarnenez Douarnenez a été mis à jour le 2026-06-06 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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