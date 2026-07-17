Fête de la musique, Église Saint-Thuriau, Landivisiau

Informations pratiques

Fête de la musique Samedi 19 juin 2027, 12h30 Église Saint-Thuriau Finistère

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-19T12:30:00+02:00 – 2027-06-19T23:59:00+02:00

Fin : 2027-06-19T12:30:00+02:00 – 2027-06-19T23:59:00+02:00

La Ville de Landivisiau et l’association Landi Commerces s’unissent pour vous inviter à venir célébrer ensemble l’arrivée de l’été en musique !

Le cœur de la Ville se transforme en une véritable scène à ciel ouvert. Une ambiance festive, familiale et chaleureuse vous attend dans les rues, sur les places, devant les bars et restaurants.

Un événement organisé pour et avec les Landivisiens, dans une volonté commune de faire vivre notre ville avec des concerts et des rendez-vous pour tous.

Folk, blues, chanson française, zumba, country, Madison géant, dj… : groupes et artistes se produiront tout au long de la soirée en centre ville.

Venez en famille ou entre amis profiter de cette grande fête populaire et contribuer à faire battre le cœur de notre ville : avec cette nouvelle édition,

Landivisiau affirme son envie de mettre la culture à la portée de tous, de favoriser les rencontres et de soutenir la vie locale.

Église Saint-Thuriau 9 Rue d’Arvor, 29400 Landivisiau Landivisiau 29400 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.le-vallon.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 98 68 67 63 »}]

– ANIMATIONS ET CONCERTS GRATUITS – RUES PIÉTONNES – RESTAURATION SUR PLACE