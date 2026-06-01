FÊTE DE LA MUSIQUE Elne lundi 22 juin 2026.

Elne

FÊTE DE LA MUSIQUE

Elne Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 18:00:00

fin : 2026-06-22 23:00:00

Date(s) :

2026-06-22

LUNDI 22 JUIN

18h00 Jardin des Métiers d’arts. L’École de Musique spectacle de fin d’année.

20h00 Plateau des Garaffes DJ Mickaël Maillot.

Le Bar Le Rallye et Le Casot animations.

21h30 Place de la République avec Verbena’m groupe.

Animations aux bars le rallye et le casot

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Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 38 39

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English :

MONDAY, JUNE 22

6:00 p.m. Jardin des Métiers d’arts. Music School end-of-year performance.

8:00 PM Plateau des Garaffes: DJ Micka%EBl Maillot.

Le Bar, Le Rallye, and Le Casot: entertainment.

9:30 PM Place de la République with the band Verbena.

Entertainment at Le Rallye and Le Casot bars

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Elne a été mis à jour le 2026-06-12 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE