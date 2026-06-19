Fête de la musique Rue du Port Erquy

Erquy

Fête de la musique

Rue du Port Port d’Erquy Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La Ville d’Erquy organise un événement pour la fête de la Musique !

Deux scènes seront installées l’une au port avec des concerts en live et l’autre en centre-ville, place du marché avec un DJ.

●Programme de la scène du port

– 19h00 concert de Vincent Eckert, auteur compositeur, interprète marqué par des sonorités celtiques, rock, bretonne

– 20h00 Les tontons Swingeurs groupe de jazz

– 21h00 concert de Fred Rakoto, artiste réginéen, animé par la Soul, le Hip Hop et la musique Caribéenne, et des reprises célèbres.

Une buvette avec petite restauration sera installée près de la scène du port.

● Programme de la scène du centre-ville

– à partir de 21h00 un DJ, TY BOB MC , animera la place du marché avec de la musique Reggae, Raggamuffin. .

Rue du Port Port d’Erquy Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 64 64

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English :

L’événement Fête de la musique Erquy a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor