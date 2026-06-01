Lunas

FETE DE LA MUSIQUE ET DÉFILÉ DE COIFFURES

Route de Bédarieux Lunas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Laissez vous emporter par ne ambiance unique entre élégance, féérie et vibes estivales

Maquillage pour enfants

18h Défilé de coiffures de mariage et création féériques

Repas convivial DJ et ambiance musicale spéciale fête de la musique

Une soirée enchantée festive et rafraichissante à partager en famille ou entre amis

Réservation au 07 57 67 75 22

RDV à la base de loisirs de Lunas

Laissez vous emporter par ne ambiance unique entre élégance, féérie et vibes estivales

Maquillage pour enfants

18h Défilé de coiffures de mariage et création féériques

Repas convivial DJ et ambiance musicale spéciale fête de la musique

Une soirée enchantée festive et rafraichissante à partager en famille ou entre amis

Réservation au 07 57 67 75 22

RDV à la base de loisirs de Lunas les châteaux .

Route de Bédarieux Lunas 34650 Hérault Occitanie +33 7 57 67 75 22

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English : FETE DE LA MUSIQUE ET DÉFILÉ DE COIFFURES

Let yourself be carried away by a unique atmosphere of elegance, enchantment and summer vibes

Make-up for children

6 p.m. Wedding hairstyle show and magical creations

DJ dinner and special fête de la musique musical atmosphere

An enchanted, festive and refreshing evening to share with family and friends

Book on 07 57 67 75 22

Meet at the Lunas leisure park

L’événement FETE DE LA MUSIQUE ET DÉFILÉ DE COIFFURES Lunas a été mis à jour le 2026-05-29 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB