FETE DE LA MUSIQUE ET DÉFILÉ DE COIFFURES Lunas
FETE DE LA MUSIQUE ET DÉFILÉ DE COIFFURES Lunas dimanche 21 juin 2026.
Lunas
FETE DE LA MUSIQUE ET DÉFILÉ DE COIFFURES
Route de Bédarieux Lunas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Laissez vous emporter par ne ambiance unique entre élégance, féérie et vibes estivales
Maquillage pour enfants
18h Défilé de coiffures de mariage et création féériques
Repas convivial DJ et ambiance musicale spéciale fête de la musique
Une soirée enchantée festive et rafraichissante à partager en famille ou entre amis
Réservation au 07 57 67 75 22
RDV à la base de loisirs de Lunas
Laissez vous emporter par ne ambiance unique entre élégance, féérie et vibes estivales
Maquillage pour enfants
18h Défilé de coiffures de mariage et création féériques
Repas convivial DJ et ambiance musicale spéciale fête de la musique
Une soirée enchantée festive et rafraichissante à partager en famille ou entre amis
Réservation au 07 57 67 75 22
RDV à la base de loisirs de Lunas les châteaux .
Route de Bédarieux Lunas 34650 Hérault Occitanie +33 7 57 67 75 22
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English : FETE DE LA MUSIQUE ET DÉFILÉ DE COIFFURES
Let yourself be carried away by a unique atmosphere of elegance, enchantment and summer vibes
Make-up for children
6 p.m. Wedding hairstyle show and magical creations
DJ dinner and special fête de la musique musical atmosphere
An enchanted, festive and refreshing evening to share with family and friends
Book on 07 57 67 75 22
Meet at the Lunas leisure park
L’événement FETE DE LA MUSIQUE ET DÉFILÉ DE COIFFURES Lunas a été mis à jour le 2026-05-29 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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