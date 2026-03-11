VIVE LA FETE GRAND ORB !

Lunas Hérault

VIVE LA FÊTE GRAND ORB

De 18h à 00h, la fête battra son plein dans le cadre enchanteur de la Base de loisirs de La Prade à Lunas ! Autour du lac, une journée magique vous attend, pleine de rires, de musique, de spectacles et d’animations pour petits et grands… le tout 100 % gratuit et 100 % plaisir !

Renseignements 04 87 83 05 20

Samedi 14 juin 2025 de 18h à 00h Base de loisir de la Prade à Lunas les Châteaux

Stands Grand Orb

Animations petite enfance et enfance, animations environnement, ateliers avec le Musée de la cloche et de la sonnaille, infos tourisme.

Buvette et restauration sur place.

Les spectacles et animations sont gratuits.

Renseignements Communauté de communes Grand Orb 04 87 83 05 20 .

Lunas 34650 Hérault Occitanie +33 4 67 23 78 03

English :

VIVE LA FÊTE GRAND ORB

From 6pm to midnight, the party will be in full swing at the enchanting Base de loisirs de La Prade in Lunas! Around the lake, a magical day awaits you, full of laughter, music, shows and entertainment for young and old? all 100% free and 100% fun!

Information: 04 87 83 05 20

